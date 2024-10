Gaeta.it - Nuova lounge Italo Club aperta a Milano Centrale: un restyling per un’esperienza premium

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella stazione diè stata inaugurata la ristrutturata, pensata per offrireesclusiva e arricchente ai passeggeri in partenza. Situata al piano superiore, laè dotata di un’ampia vetrata che offre una vista suggestiva sui binari. Questo spazio è dedicato a tutti coloro che desiderano attendere il proprio treno in un ambiente confortevole e con una serie di servizi. Caratteristiche dellaLarappresenta un valore aggiunto per i passeggeri di primo livello e per coloro che dispongono di alcune carte commerciali. L’ingresso è riservato a chi possiede un biglietto di prima classe o superiore oppure una delle carte dedicate:Più Privilege, Privilege Plus e Corporate