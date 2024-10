Napoli-Lecce, Conte cambia tutto: Tridente con Ngonge e Neres (Di giovedì 24 ottobre 2024) Napoli-Lecce, Conte prepara il turnover: Ngonge e Neres pronti dal primo minuto Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce al Maradona con un occhio alla gestione delle energie in vista del big match contro il Milan. Antonio Conte valuta il turnover e la possibilità di schierare un Tridente inedito: Romelu Lukaku al centro, affiancato da Cyril Ngonge e David Neres. Un trio tutto mancino che potrebbe sorprendere i pugliesi. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbero prendersi un turno di riposo dopo sette partite consecutive e gli impegni con le rispettive nazionali. Ngonge e Neres, dopo aver brillato contro il Palermo in Coppa Italia, sono pronti per la chance dal primo minuto in campionato. L’attesa è alta: doppietta per Ngonge e gol più assist per Neres contro i rosanero. Sabato al Maradona potrebbero invertire le fasce e creare nuovi pericoli agli avversari. Napolipiu.com - Napoli-Lecce, Conte cambia tutto: Tridente con Ngonge e Neres Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)prepara il turnover:pronti dal primo minuto Ilsi prepara alla sfida contro ilal Maradona con un occhio alla gestione delle energie in vista del big match contro il Milan. Antoniovaluta il turnover e la possibilità di schierare uninedito: Romelu Lukaku al centro, affiancato da Cyrile David. Un triomancino che potrebbe sorprendere i pugliesi. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbero prendersi un turno di riposo dopo sette partite consecutive e gli impegni con le rispettive nazionali., dopo aver brillato contro il Palermo in Coppa Italia, sono pronti per la chance dal primo minuto in campionato. L’attesa è alta: doppietta pere gol più assist percontro i rosanero. Sabato al Maradona potrebbero invertire le fasce e creare nuovi pericoli agli avversari.

Napoli-Lecce - Conte rivoluziona l’attacco : pronto un titolare a sorpresa - Ancora ai box Lobotka, che sta facendo di tutto per essere pronto alla trasferta di Milano in programma il prossimo 29 di ottobre. Chi li sostituirebbe? Il primo nome è facilissimo da pensare, perché ovviamente si tratta di David Neres che sta scalpitando in panchina da un mese. A rischiare di restare in panchina con il Lecce sono Kvaratskhelia e Politano. (Spazionapoli.it)

Conte scopre il turn over : contro il Lecce Ngonge e Neres al posto di Politano e Kvara (Corsport) - Tre mancini. Idea stuzzicante: martedì c’è da giocare e sudare e stringere i denti in trasferta a San Siro con il Milan, la rosa è ampia e di qualità , piena di valori, e così Politano e Kvara possono anche respirare. Addirittura una doppietta fulminante Cyril, tra il 7’ e il 12’; una rete e un invito a rete per David. (Ilnapolista.it)

LIVE – Napoli-Lecce - Conte in conferenza stampa (DIRETTA) - La capolista del torneo non si vuole fermare e ha intenzione di continuare al propria crescita con il passare delle settimane, in modo da far sognare in grande i propri tifosi. it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.  Il tecnico del club partenopeo Antonio Conte alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 24 ottobre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. (Sportface.it)