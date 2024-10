MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Thailandia 2024, programma differite 26-27 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Gran Premio di Thailandia sarà il diciottesimo e terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Siamo ormai prossimi alla conclusione di una stagione che MotoGP, Moto2 e Moto3 hanno cominciato a marzo. Come d’abitudine, la fase più intensa e dalle tempistiche frenetiche è quella estremorientale. Si correrà a Buriram, autodromo edificato una decina di anni orsono dal governo thailandese allo scopo di sviluppare l’economia della regione dell’Isan. Siamo difatti ben lontani dalle mete turistiche indocinesi più rinomate. La pista si trova nell’entroterra, molto più vicina al confine con la Cambogia di quanto non lo sia alla capitale Bangkok! Si gareggerò da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, nella speranza che il meteo sia clemente. Da queste parti, nella migliore delle ipotesi si è avvolti da un’umida calura asfissiante. Oasport.it - MotoGP su TV8: orari in chiaro GP Thailandia 2024, programma differite 26-27 ottobre Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Gran Premio disarà il diciottesimo e terz’ultimo appuntamento del Motomondiale. Siamo ormai prossimi alla conclusione di una stagione che, Moto2 e Moto3 hanno cominciato a marzo. Come d’abitudine, la fase più intensa e dalle tempistiche frenetiche è quella estremorientale. Si correrà a Buriram, autodromo edificato una decina di anni orsono dal governo thailandese allo scopo di sviluppare l’economia della regione dell’Isan. Siamo difatti ben lontani dalle mete turistiche indocinesi più rinomate. La pista si trova nell’entroterra, molto più vicina al confine con la Cambogia di quanto non lo sia alla capitale Bangkok! Si gareggerò da venerdì 25 a domenica 27, nella speranza che il meteo sia clemente. Da queste parti, nella migliore delle ipotesi si è avvolti da un’umida calura asfissiante.

