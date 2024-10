Meteo, le previsioni per il weekend: piogge sparse e tempo variabile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdi 25Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con foschie o locali nebbie nelle ore più fredde.Precipitazioni: Assenti al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali, in progressiva estensione verso nord Vicenzatoday.it - Meteo, le previsioni per il weekend: piogge sparse e tempo variabile Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdi 25Cielo: Cielo in prevalenza molto nuvoloso, con foschie o locali nebbie nelle ore più fredde.Precipitazioni: Assenti al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali, in progressiva estensione verso nord

Meteo | Previsioni per venerdì 25 ottobre - A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3060m. I venti saranno al mattino moderati e... (Modenatoday.it)

Previsioni meteo : allerta arancione a Livorno e provincia per rischio frane - allagamenti e forti temporali venerdì 25 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Il maltempo continua a non dare tregua alla Toscana. Per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e... (Livornotoday.it)

Nuova allerta arancione in Emilia Romagna : le previsioni meteo zona per zona per venerdì 25 ottobre - Temperature inizialmente stazionarie poi in lieve e progressiva flessione”, è l’esito della lettura dei modelli Arpae. Le previsioni del tempo per sabato 26 ottobre Il maltempo attanaglierà la regione anche sabato 26 ottobre. Collina di Bologna: i rischi Nell'area collinare bolognese “prosegue la particolare vulnerabilità dei versanti per le intense precipitazioni dei giorni precedenti e delle aree urbanizzate e della rete stradale per presenza di materiale detritico”, recita il bollettino di Arpae e Protezione Civile. (Ilrestodelcarlino.it)