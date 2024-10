Manovra, Commissione Ue: stiamo valutando, parere a fine novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bruxelles, 24 ott. (askanews) – “In questo momento tiamo valutando i piani di bilancio che sono stati presentati dagli Stati membri dell’Eurozona, tra cui quello dell’Italia, e pubblicheremo i nostri pareri su di essi prima della fine di novembre; e, com’è noto, i parlamenti nazionali dovranno quindi tenere conto del parere della Commissione e della successiva discussione dell’Eurogruppo, prima di adottare i loro bilanci in linea con le procedure nazionali”. Lo ha detto oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano per la stampa della Commissione europea, la portavoce per gli Affari economici dell’Esecutivo comunitario, Veerle Nuyts, rispondendo a una domanda sul documento programmatico di bilancio presentato dall’Italia. L'articolo Manovra, Commissione Ue: stiamo valutando, parere a fine novembre proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bruxelles, 24 ott. (askanews) – “In questo momento tiamoi piani di bilancio che sono stati presentati dagli Stati membri dell’Eurozona, tra cui quello dell’Italia, e pubblicheremo i nostri pareri su di essi prima delladi; e, com’è noto, i parlamenti nazionali dovranno quindi tenere conto deldellae della successiva discussione dell’Eurogruppo, prima di adottare i loro bilanci in linea con le procedure nazionali”. Lo ha detto oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano per la stampa dellaeuropea, la portavoce per gli Affari economici dell’Esecutivo comunitario, Veerle Nuyts, rispondendo a una domanda sul documento programmatico di bilancio presentato dall’Italia. L'articoloUe:proviene da Ildenaro.it.

