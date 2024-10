Maltempo in Emilia-Romagna, è ancora allerta: tracima torrente Quaderna (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesima giornata di Maltempo in Emilia-Romagna, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana. Nella prima mattinata di oggi è tracimato il torrente Quaderna, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l'argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di L'articolo Maltempo in Emilia-Romagna, è ancora allerta: tracima torrente Quaderna proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ennesima giornata diin, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana. Nella prima mattinata di oggi èto il, nel comune di Medicina, nel punto in cui aveva già rotto l'argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di L'articoloin, èproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Maltempo : Mattarella incontra presidente Regione Emilia e sindaco Bologna - (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Bologna per una serie di impegni nel capoluogo emiliano, arrivato nella città felsinea ha incontrato in Prefettura il sindaco, Matteo Lepore, e la presidente facente funzioni dell'Emilia Romagna, Irene Priolo, informandosi sui danni causati dal maltempo dei giorni scorsi e sull'attuale situazione. (Liberoquotidiano.it)

Maltempo in Emilia - a Budrio colpito il centro protesi - The post Maltempo in Emilia, a Budrio colpito il centro protesi first appeared on TG2000. . Rinviati numerosi progetti. A Budrio colpito anche il centro protesi dell’Inail. Maltempo in Emilia, a Budrio colpito il centro protesi Con Massimiliano Cochi le conseguenze dell’alluvione che ha travolto l’Emilia Romagna. (Tv2000.it)