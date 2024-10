Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto l’amore al Gran Hermano (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da niente a tutto, è questo ciò che ha confidato Lorenzo Spolverato ai suoi nuovi coinquilini spagnoli nella casa del Gran Hermano. “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto”. Dichiarazione che ha fatto molto parlare tant’è che alcuni concorrenti se ne sono esternati con: “hanno avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?“. Lorenzo Spolverato, la dichiarazione d’amore a Shaila Gatta Lorenzo Spolverato ha poi approfittato della festa a tema Italia per inginocchiarsi davanti a Shaila Gatta e dichiararle il proprio amore. “E’ stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono unite e ci siamo passati l’energia e in quel momento è scattata la scintilla. Poi ognuno ha fatto la propria strada tra un freno e l’altro, ma poi abbiamo capito che volevamo conoscerci davvero. Biccy.it - Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto l’amore al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da niente a tutto, è questo ciò che ha confidatoai suoi nuovi coinquilini spagnoli nella casa del. “Per un mese e mezzo io eniente, qui la prima notte abbiamotutto”. Dichiarazione che hamolto parlare tant’è che alcuni concorrenti se ne sono esternati con: “avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?“., la dichiarazione d’amore aha poi approfittato della festa a tema Italia per inginocchiarsi davanti ae dichiararle il proprio amore. “E’ stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono unite e ci siamo passati l’energia e in quel momento è scattata la scintilla. Poi ognuno hala propria strada tra un freno e l’altro, ma poi abbiamo capito che volevamo conoscerci davvero.

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato in Spagna : “Con Shaila qui la prima notte abbiamo fatto tutto" - Colpo di scena per i fan del Grande Fratello e del Gran Hermano. I due sono stati i preferiti nel televoto chiuso da Alfonso Signorini e trascorreranno una settimana nel reality spagnolo, in onda su Telecinco. Lorenzo e Shaila: dall'Italia alla Spagna, l'evoluzione della loro relazione Durante i giorni passati al Grande Fratello, l'ex velina aveva instaurato un legame speciale con Javier Martinez, ma …. (Movieplayer.it)

Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore al GF spagnolo? Lui si lascia scappare qualcosa - con il senno di poi Javi si è salvato e quando uscirà se ne renderà conto ma anche dentro la casa capirà. Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna Maica Benedicto ha dejado esta noche la Casa de Grande Fratello en Italia para regresar a la Casa de Gran Hermano en España#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2024 . (Tutto.tv)

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 in Spagna? Lui sembra confermare (Video) - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 in Spagna? Lui sembra confermare (Video) Intimità alle stelle per i due inquilini che stanno trascorrendo qualche giorno al Gran Hermano Galeotta la ... (isaechia.it)