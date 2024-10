Lanazione.it - L’eolico della discordia: “Su queste colline vorrebbero piazzare quarantotto pale”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Grosseto, 24 ottobre 2024 – “Il fenomenospeculazione energetica, oltre che in Sardegna, è pesantemente presente in modo particolare nella Tusci a, in Puglia, nella Maremma, in Sicilia, sui crinali appennnici”. Questa è la voce che si è alzata di Gruppo d’Intervento Giuridico, che è il nome di un’associazione ecologica in campo per contrastare l’avanzare dei progetti di eolico che stanno piombando, a macchia di leopardo, sul territorio nazionale e con particolare intensità in Maremma. L’ultima battaglia del Gruppo di Intervento Giurico è quella per contrastare il progetto di parco eolico “Energia Sorano” proposto dalla società romana “Olsen Renewables Italy Srl” nella Maremma etrusca fra Sorano, Pitigliano, Manciano e Ischia di Castro (quest’ultima in provincia di Viterbo).