Lanazione.it - Le notti in frantumi di Firenze. Rompono i vetri delle auto. Ottantuno colpi in un mese

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Ogni giorno, la pagina Facebook “Spaccate piazza Vittorio Veneto”, documenta il cimitero didei finestrini mandati indai ladruncoli di turno.in une mezzo, senza la pretesa di averli fotografati proprio tutti, in media due al giorno. Il gestore della pagina, un residente, ne ha perfino beccato uno in flagrante con il cellulare in modalità videocamera, mentre incurantesue grida per allontanarlo, sgattaiola dal deflettore e s’incammina, senza neanche affrettare troppo il passo, con in mano uno zaino lasciato incautamente a bordo dall’mobilista di turno. Il giorno dopo, la polizia lo ha identificato e arrestato, mentre i suoi “ehi, ehi!” urlati al ladro diventavano virali. Ma è una goccia, in un mare di degrado e disperazione.