Lazio, Baroni: "Partita preparata bene, contento per Gigot" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La squadra ha preparato bene la Partita, qui abbiamo trovato un ambiente difficile e una squadra giovane che gioca bene. Fra primo e secondo tempo ho detto ai ragazzi che mi sarei aspettato una prova di personalità. La squadra è rimasta dentro alla Partita". Lo ha detto a Sky l'allenatore della Lazio, Marco Baroni dopo la vittoria per 2-0 sul Twente in Europa League. Belle parole per Gigot e Dele-Bashiru: "Sono contento per Samuel che può dare molto alla squadra sul piano del carisma e del carattere, è un giocatore forte. Lo abbiamo portato dentro a tutti gli effetti. Dele Bashiru non è una sorpresa, ha bisogno di tempo e c'è un percorso. Ma il ragazzo ha qualità e farà una crescita esponenziale. Stiamo facendo una proposta, anche il passaggio di Torino è stato importante e di crescita – aggiunge Baroni -. Sono contento, ora dobbiamo recuperare velocemente e pensare al campionato".

