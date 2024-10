La morte di Samuele: "Sei anni di reclusione alla trans Patrizia" (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Procura generale ha chiesto che Patrizia Pinheiro Duarte venga condannata a sei anni. L’avvocato difensore Francesco Gatti ha sostenuto invece che vada confermata la sentenza di primo grado che ha assolto la transessuale dall’accusa di aver ucciso Samuele De Paoli, il giovane trovato senza vita in un campo a Sant’Andrea delle Fratte il 28 aprile 2021. La Corte d’assise d’appello ha deciso una rinnovazione di istruttoria. Nello specifico i giudici hanno disposto di sentire nuovamente due consulenti dell’accusa, i medici legali Mauro Bacci e Sergio Scalise Pantuso, e i due periti del Tribunale, Vittorio Fineschi e Aniello Maiese. La prossima udienza il 27 novembre. Lanazione.it - La morte di Samuele: "Sei anni di reclusione alla trans Patrizia" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Procura generale ha chiesto chePinheiro Duarte venga condannata a sei. L’avvocato difensore Francesco Gatti ha sostenuto invece che vada confermata la sentenza di primo grado che ha assolto laessuale dall’accusa di aver uccisoDe Paoli, il giovane trovato senza vita in un campo a Sant’Andrea delle Fratte il 28 aprile 2021. La Corte d’assise d’appello ha deciso una rinnovazione di istruttoria. Nello specifico i giudici hanno disposto di sentire nuovamente due consulenti dell’accusa, i medici legali Mauro Bacci e Sergio Scalise Pantuso, e i due periti del Tribunale, Vittorio Fineschi e Aniello Maiese. La prossima udienza il 27 novembre.

