La Juventus di Thiago Motta è sempre più simile a quella di Allegri, una pericolosa involuzione (CorSera) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Corriere della Sera critica la prestazione della Juventus contro lo Stoccarda in Champions (0-1 per i tedeschi). La squadra di Thiago Motta assomiglia sempre più a quella di Allegri, si tratta di una pericolosa involuzione. La Juventus non gioca, non corre, non propone e abbandona Vlahovic Scrive il quotidiano: La regina ha acciuffato tre punti fondamentali al 93', la Juve ha perso contro lo Stoccarda un minuto prima. Finali palpitanti che cambiano gli umori degli allenatori. La Signora è sparita e tocca a Thiago Motta ritrovarla in fretta. Sembrava facesse fatica contro le squadre che si chiudono e invece ne ha fatta ancora di più con i tedeschi, che allo Stadium si sono impossessati del pallone e non lo hanno lasciato più. Una pericolosa involuzione. Sorprendono lentezza e carenza di personalità. Anche la mancanza di fisicità.

