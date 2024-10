La casa degli sguardi, recensione: l'empatia secondo Luca Zingaretti per un film di persone e non personaggi (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'esordio alla regia dell'attore ricorda quanto sia importante raccontare storie di persone normali, alle prese con una quotidianità da affrontare con dignità, sensibilità e umiltà. Un gentile memorandum rivolto anche al cinema italiano, che sembra preferire più l'apparenza alla sostanza. Ha molta ragione, Luca Zingaretti, quando scrive nelle note di regia del suo film d'esordio quanto "il dolore e la gioia sono fatti della stessa materia". Del resto, sempre secondo lui, La casa degli sguardi spiega quanto il dolore stesso sia in qualche modo propedeutico per arrivare alla felicità. O, almeno, sfiorarne l'idea, pur astratta nella sua forma e nel suo tono (c'è un'idea precisa di felicità? Crediamo di no, e non lo crede nemmeno il regista). Potremmo quindi dire che il suo debutto, che si ispira liberamente al romanzo di Daniele Mencarelli (uno che con le parole ci sa Movieplayer.it - La casa degli sguardi, recensione: l'empatia secondo Luca Zingaretti per un film di persone e non personaggi Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'esordio alla regia dell'attore ricorda quanto sia importante raccontare storie dinormali, alle prese con una quotidianità da affrontare con dignità, sensibilità e umiltà. Un gentile memorandum rivolto anche al cinema italiano, che sembra preferire più l'apparenza alla sostanza. Ha molta ragione,, quando scrive nelle note di regia del suod'esordio quanto "il dolore e la gioia sono fatti della stessa materia". Del resto, semprelui, Laspiega quanto il dolore stesso sia in qualche modo propedeutico per arrivare alla felicità. O, almeno, sfiorarne l'idea, pur astratta nella sua forma e nel suo tono (c'è un'idea precisa di felicità? Crediamo di no, e non lo crede nemmeno il regista). Potremmo quindi dire che il suo debutto, che si ispira liberamente al romanzo di Daniele Mencarelli (uno che con le parole ci sa

