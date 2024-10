"io sono pronto, e tu? (Di giovedì 24 ottobre 2024) In seguito all’alluvione degli scorsi giorni nella Città Metropolitana di Bologna, Nuova Acropoli Bologna O.d.V. propone un’apertura straordinaria di “Io sono pronto, e tu?”, il Corso di Preparazione al Volontariato per giovani dai 16 ai 25 anni. Questa volta l'appuntamento è lunedì 28 ottobre Bolognatoday.it - "io sono pronto, e tu? Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In seguito all’alluvione degli scorsi giorni nella Città Metropolitana di Bologna, Nuova Acropoli Bologna O.d.V. propone un’apertura straordinaria di “Io, e tu?”, il Corso di Preparazione al Volontariato per giovani dai 16 ai 25 anni. Questa volta l'appuntamento è lunedì 28 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cardinale designato rinuncia alla porpora : "Non sono pronto" - Monsignor Syukur, dell’ordine francescano dei frati minori, era uno dei 21 nuovi cardinali, di cui 20 ‘elettori’, da creare nel Concistoro convocato da papa Francesco per il prossimo 7 dicembre: le nuove porpore diventano quindi 20, delle quali 19 nuovi ‘elettori’. Syukur ha 62 anni, essendo nato a Ranggu il 17 maggio 1962, e dal 21 novembre 2013 è vescovo di Bogor. (Quotidiano.net)

Il sindaco di Bologna Lepore : “Ora controlli sulle case. Sono pronto a tutto” - Se dovesse servire alzeremo muri contenitivi, costruiremo invasi, devieremo il corso di alcuni canali e dichiareremo inagibili le case a rischio”. Ma a noi serve un investimento ingegneristico di portata epocale. Quindi dobbiamo coinvolgere tutti gli attori interessati dal passaggio dei canali”. Ecco, avete già individuato le zone ‘rosse’ nelle quali potreste chiedere ai cittadini quest’ultimo sacrificio estremo? “Il lavoro di verifica nelle zone, per esempio dove sono saltate le tombinature o dove ci sono crepe e sfondamenti, verrà effettuato dal gruppo formato dall’agenzia regionale, dai consorzi e dai vigili del fuoco assieme al Comune. (Ilrestodelcarlino.it)

Totti dice “sono pronto a tornare in campo". La speranza che sia una barzelletta - . Ha fondato un paio di società di consulenza, senza peraltro lasciare tracce significative nella memoria dei calciofili. L’esempio di un monumento come Rafa Nadal che - ahilui - ha affrontato ogni suo terzultimo, penultimo e ultimo torneo come si va al patibolo, dovrebbe restituire un po’ di lucidità a chi tra i tifosi - e non sono pochi - ritiene davvero possibile che il quasi cinquantenne Totti sia ancora in grado di marcare una differenza, manco si chiamasse Kazu Miura, l’Highlander giapponese che timbrati i cinquantasette anni sfida il giro di vento insistendo nel voler rincorrere il pallone, sebbene a latitudini più misericordiose: gioca- o almeno ci prova - nell’Atletico Suzuka, club di terzo livello che più Sol Levante non si può. (Ilfoglio.it)