Il Tar del Lazio respinge la sospensione del provvedimento di scioglimento del Comune di Cerva (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato lo scioglimento del Comune di Cerva, situato nella provincia di Catanzaro, dopo aver esaminato un ricorso presentato da ex amministratori. La decisione giunge a seguito di evidenze concrete di infiltrazioni mafiose e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata, riconducibili a gravi episodi di corruzione e manipoLazione elettorale. La questione solleva interrogativi sulla governance locale e sulla lotta contro le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. I fatti alla base dello scioglimento La decisione di sciogliere il Comune di Cerva è stata presa all’inizio di maggio e si basa su accertamenti svolti dalla Prefettura di Catanzaro, che ha avviato un accesso agli atti del Comune dopo un’ampia operazione di polizia giudiziaria. Gaeta.it - Il Tar del Lazio respinge la sospensione del provvedimento di scioglimento del Comune di Cerva Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Tribunale Amministrativo Regionale delha confermato lodeldi, situato nella provincia di Catanzaro, dopo aver esaminato un ricorso presentato da ex amministratori. La decisione giunge a seguito di evidenze concrete di infiltrazioni mafiose e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata, riconducibili a gravi episodi di corruzione e manipone elettorale. La questione solleva interrogativi sulla governance locale e sulla lotta contro le infiltrazioni mafiose nelle istituzioni. I fatti alla base delloLa decisione di sciogliere ildiè stata presa all’inizio di maggio e si basa su accertamenti svolti dalla Prefettura di Catanzaro, che ha avviato un accesso agli atti deldopo un’ampia operazione di polizia giudiziaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calabria: il Tar prosegue con lo scioglimento per mafia del Comune di Cerva - Nessuna sospensione cautelare del Dpr con il quale a inizio maggio scorso è stato disposto lo scioglimento del Comune di Cerva (Catanzaro) per accertati condizionamenti della criminalità organizzata. (strettoweb.com)

Roma, saluto fascista in classe al liceo Montessori. La denuncia: «È inaccettabile, la scuola ha avviato un’indagine» - Il caso pochi giorni prima del voto per i nuovi rappresentanti. La Rete degli studenti medi chiede lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste Una foto circola tra gli studenti romani in ag ... (informazione.it)

Rete degli studenti, "Saluti romani al liceo Montessori" - Due studenti, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d'Istituto al Liceo Montessori di Roma nella lista "Riscatto", sono stati fotografati in una classe mentre facevano un saluto roman ... (ansa.it)