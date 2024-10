“Il Milan aveva chiesto Ilicic”: clamorosa rivelazione di calciomercato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Josip Ilicic poteva trasferirsi al Milan? Ecco la clamorosa rivelazione di calciomercato raccontata direttamente dal suo agente Pianetamilan.it - “Il Milan aveva chiesto Ilicic”: clamorosa rivelazione di calciomercato Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Josippoteva trasferirsi al? Ecco ladiraccontata direttamente dal suo agente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Escl. Ag. Stulac: «Sperava di rimanere a Palermo. Zamparini, il vino e il pappagallo nella trattativa Ilicic…» - “Per Stulac non sarà una partita come tutte le altre. Lui ha lasciato il Palermo a malincuore ed era molto dispiaciuto, nonostante abbia vestito la maglia rosanero per soli due anni. Aveva sperato nel ... (ilovepalermocalcio.com)

Roma-Inter, Inzaghi: “Difficile, servirà grande prova” - Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ha parlato sui canali ufficiali del club nerazzurro in vista della gara contro la Roma che si giocherà questa sera. Le sue dichiarazioni principali: “La sosta delle ... (momentidicalcio.com)

Fantacalcio, tutti pazzi per Gasperini: da Conti a Retegui, tutti i giocatori trasformati dall’Atalanta - Questi tutti i principali giocatori che negli anni sono stati trasformati da Gasperini all'Atalanta: tra chi è esploso e chi invece si è poi perso nel nullaContentsQuesti tutti i principali giocatori ... (calciodangolo.com)

La Juventus su X: “Maestro Mattia” - La Juventus, tramite X, ha condiviso il video in cui Mattia Perin insegna ad un bambino come fare un'uscita bassa: "Coach Mattia', ha scritto il club bianconero. (tuttojuve.com)

Monza, terremoto ai vertici. Ma Galliani è un punto fermo - Il Monza guarda a un futuro a stelle e strisce: complice l’italo-americano Mario Gabelli, che sarebbe pronto ad acquisirne la proprietà . Resiste Galliani. Il Monza si prepara ad essere l’ennesimo club ... (calciostyle.it)