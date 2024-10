Il Foggia torna a Potenza, ma senza gli ultras: "Restiamo a sostenere i ragazzi in ospedale e le famiglie" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una ferita ancora sanguinante che forse un giorno si rimarginerà, pur lasciando una evidente e dolorosa cicatrice.Ma quanto accaduto a Samuel, Gaetano e Matteo, risuona ancora nelle menti di tutti, a cominciare da chi con i tre giovani ragazzi ha condiviso fino all'ultimo la passione per il Foggiatoday.it - Il Foggia torna a Potenza, ma senza gli ultras: "Restiamo a sostenere i ragazzi in ospedale e le famiglie" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una ferita ancora sanguinante che forse un giorno si rimarginerà, pur lasciando una evidente e dolorosa cicatrice.Ma quanto accaduto a Samuel, Gaetano e Matteo, risuona ancora nelle menti di tutti, a cominciare da chi con i tre giovaniha condiviso fino all'ultimo la passione per il

Thiago Motta : «Vittoria meritata - non sono solo i miei calciatori - ma i miei ragazzi! E Cambiaso può ancora migliorare» - PAROLE – «Continueremo a lavorare su tutto, mi sono piaciute molte cose. Di seguito le sue parole. […]. Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in casa contro la Lazio all’Allianz Stadium Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta dalla Juve contro la Lazio. (Calcionews24.com)

Ancora risse tra giovanissimi al luna park. A Desio volano colpi e bottiglie : due ragazzi in ospedale - Alcuni, forse, sotto effetto di alcol. Sono tanti i ragazzi coinvolti, a quanto pare, in maniera più o meno attiva. E trasformarsi da violenza verbale in violenza fisica. I militari placano le acque e riescono ad identificare una decina di ragazzi. Come accaduto solo pochi giorni prima a Giussano, sempre nel contesto delle giostre, con una baby gang in azione contro un 13enne. (Ilgiorno.it)

Primavera. I ragazzi di Bigica ancora imbattuti. Ma col Monza non si va oltre il pari - t. t. Il Monza di mister Zenoni è bravo tuttavia a non disunirsi e a trovare, da corner, la zuccata di Zanaboni che fa 1-1. Che i neroverdi ‘muovono’ tra l’altro per primi, grazie a Vedovati che in avvio di ripresa capitalizza una percussione di Bruno e li porta avanti. t. , Di Bitonto, Vezzosi, Seminari, Weiss) MONZA: Ciardi; Postiglione, Domanico, Crasta; Lupinetti (14’ s. (Sport.quotidiano.net)