Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: per pm ebbe “contatto non gradito” con la vittima (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il giovane, secondo il racconto di una testimone, avrebbe raggiunto Montini nella sua abitazione la sera prima dell'omicidio per chiedergli se potesse cambiargli in banconote da 50 euro una cifra pari a 300; la vittima, preoccupata che i soldi potessero essere falsi, ha però deciso di non accontentarlo L'articolo Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: per pm ebbe “contatto non gradito” con la vittima proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Garzeno, per il caso Montini fermato un 17enne: per pm ebbe “contatto non gradito” con la vittima Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il giovane, secondo il racconto di una testimone, avrraggiuntonella sua abitazione la sera prima dell'omicidio per chiedergli se potesse cambiargli in banconote da 50 euro una cifra pari a 300; la, preoccupata che i soldi potessero essere falsi, ha però deciso di non accontentarlo L'articolo, per ilun: per pmnon” con laproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Candido Montini : il 17enne e la vittima avrebbero litigato per 300 euro falsi - Sembrerebbe che Candido Montini, il 76enne che è stato ucciso in provincia di Como, il giorno prima della sua morte avrebbe avuto una discussione con il 17enne, che è stato fermato per il suo omicidio: avrebbero litigato per 300 euro falsi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini - Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana e non cugino di primo grado dell'ex vice sindaco Garzeno, accolellato in casa nell'Alto Lago di Como lo scorso 24 settembre. A quasi un mese dal delitto, la soluzione sembra vicina. . Nei giorni scorsi, i carabinieri di Como avevano convocato il giovane assieme ai genitori in caserma chiedendo a padre e madre di dare il loro consenso al prelievo del dna, necessario per la minore età, del figlio, e lo avevano sentito come persona informata sui fatti. (Tg24.sky.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne fermato è parente della vittima : “Non ho ucciso Candido Montini” - Ma il suo alibi non convince gli investigatori. L’ipotesi principale resta quella della rapina finita nel sangue ma al momento non si escludono altri scenari. . Garzeno (Como) – Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana, cugino non di primo grado, dell'anziano accoltellato in casa a Garzeno, nell'Alto Lago di Como, lo scorso 24 settembre. (Ilgiorno.it)