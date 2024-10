Filippo Caccamo sul palco del Teatro Nuovo con il suo nuovo spettacolo comico 'Le Filippiche' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì sera sul palco del Teatro nuovo arriva Filippo Caccamo con il suo nuovo spettacolo dal titolo 'Le Filippiche', un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta in scena un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso Ferraratoday.it - Filippo Caccamo sul palco del Teatro Nuovo con il suo nuovo spettacolo comico 'Le Filippiche' Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venerdì sera suldelarrivacon il suodal titolo 'Le', un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che porta in scena un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili. Attraverso

