Ecco come ha reagito Ilary Blasi al presunto tradimento di Totti a Noemi con Marialuisa Jacobelli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle ultime ore il gossip impazza: Francesco Totti avrebbe tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli, la giornalista sportiva. come ha reagito Ilary Blasi? come sappiamo, i tradimenti sono sempre stati alla base della separazione fra la conduttrice romana e il Pupone: lei, avendo scoperto la relazione clandestina con Noemi Bocchi, ha pedinato il suo ex marito, fino a scoprire che – purtroppo – era tutto vero. Lui, dal canto suo, ha sempre dichiarato di esser stato tradito per primo. Il riferimento è al famoso “uomo del caffè”, ovvero Cristiano Iovino, attualmente uno dei testimoni nel processo di divorzio fra Totti e Ilary Blasi. Quest’ultima, però, ha sempre smentito con forza qualsiasi coinvolgimento sentimentale o intimo con il personal trainer, come conferma il documentario Unica, su Netflix. Donnapop.it - Ecco come ha reagito Ilary Blasi al presunto tradimento di Totti a Noemi con Marialuisa Jacobelli Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nelle ultime ore il gossip impazza: Francescoavrebbe traditoBocchi con, la giornalista sportiva.hasappiamo, i tradimenti sono sempre stati alla base della separazione fra la conduttrice romana e il Pupone: lei, avendo scoperto la relazione clandestina conBocchi, ha pedinato il suo ex marito, fino a scoprire che – purtroppo – era tutto vero. Lui, dal canto suo, ha sempre dichiarato di esser stato tradito per primo. Il riferimento è al famoso “uomo del caffè”, ovvero Cristiano Iovino, attualmente uno dei testimoni nel processo di divorzio fra. Quest’ultima, però, ha sempre smentito con forza qualsiasi coinvolgimento sentimentale o intimo con il personal trainer,conferma il documentario Unica, su Netflix.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totti-Jacobelli - ecco come ha reagito l’ex calciatore alla notizia delle foto con la giornalista : “Ha cambiato espressione” - Il Messaggero, però, racconta le reazione che l’ex calciatore della Roma avrebbe avuto nell’apprendere la pubblicazione delle immagini. Poi, a domanda diretta – “Ci conferma questa liaison?” – risponde secca: “Sì”. L’ex calciatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda così come Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti dopo la separazione di Ilary Blasi. (Tpi.it)

Pierpaolo Pretelli svela come ha reagito Giulia Salemi quando è stato scelto per Rocky – The Musical : “Ecco da cosa era sconvolta!” - È una grande opportunità, un musical complesso sia per noi attori, ma anche per i tecnici, l’audio, le luci, è un lavoro incredibile. Durante le prove mi dicevano: “Ma ti segue qualcuno?”. Sono molto umile: ho chiesto aiuto, consigli, ho accolto le critiche, siamo diventati una famiglia […] Sono partito dal mio paese con un sogno: quello di lavorare in televisione. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Jessica Morlacchi annuncia il ritiro : ecco come avrebbe reagito Alfonso Signorini - Sebbene la nuova edizione del Grande Fratello sia iniziata da poco, diversi inquilini stanno manifestando un certo malcontento. Qui è tutto troppo piatto, un encefalogramma piatto davvero. Poi aggiunge nel suo personale sfogo con alcuni coinquilini: “Perché ho scelto di venire qui? Non pensavo fosse così, pensavo conflitti sì ma importanti, confronti, non pensavo ci fossero persone così”. (Anticipazionitv.it)