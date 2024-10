Detenuto ricoverato in ospedale ruba il cellulare al compagno di stanza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Assisi, 24 ottobre 2024 - Un Detenuto, ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti, è accusato di aver rubato il cellulare al compagno di stanza. L’uomo, 31 anni, di origini polacche, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari all'ospedale di Assisi, ha messo a segno il furto prima di essere trasferito al nosocomio di Pantalla. Ma al suo arrivo in ambulanza a Todi ha avuto una brutta sorpresa: ad accoglierlo in ospedale ha trovato i Carabinieri di Deruta che, all’esito della stretta collaborazione con i colleghi di Assisi, intervenuti su denuncia dell'anziano derubato, durante la perquisizione hanno ritrovato il telefono rubato, del valore di 500 euro. Lanazione.it - Detenuto ricoverato in ospedale ruba il cellulare al compagno di stanza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Assisi, 24 ottobre 2024 - Uninper alcuni accertamenti, è accusato di averto ilaldi. L’uomo, 31 anni, di origini polacche, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari all'di Assisi, ha messo a segno il furto prima di essere trasferito al nosocomio di Pantalla. Ma al suo arrivo in ambulanza a Todi ha avuto una brutta sorpresa: ad accoglierlo inha trovato i Carabinieri di Deruta che, all’esito della stretta collaborazione con i colleghi di Assisi, intervenuti su denuncia dell'anziano deto, durante la perquisizione hanno ritrovato il telefonoto, del valore di 500 euro.

