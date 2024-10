Corruzione negli appalti, ecco come funzionava il sistema che ha portato all'arresto del sindaco Caligiore (video) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il passare delle ore emergo i dettagli che nelle prime ore di questa mattina hanno provocato con vero e proprio terremoto con l'arresto del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore e di altri funzionari pubblici.A seguito di un’attività di indagine diretta dall’Ufficio di Roma della Procura Frosinonetoday.it - Corruzione negli appalti, ecco come funzionava il sistema che ha portato all'arresto del sindaco Caligiore (video) Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il passare delle ore emergo i dettagli che nelle prime ore di questa mattina hanno provocato con vero e proprio terremoto con l'deldi Ceccano Robertoe di altri funzionari pubblici.A seguito di un’attività di indagine diretta dall’Ufficio di Roma della Procura

Appalti pilotati finanziati dal Pnrr - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - Per tre dei professionisti coinvolti è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, mentre per altri due e una cooperativa è stato emesso il divieto di partecipare a gare d’appalto. Articolo completo: Appalti pilotati finanziati dal Pnrr, arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Corruzione negli appalti pubblici - arrestato il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore - Un vero e proprio terremoto quello che ha provocato e che provocherà per molto tempo l'operazione The good lobby” nel comune di Ceccano in provincia di Frosinone. Tra gli arrestati di questa mattina c'è anche il sindaco del comune a ridosso della Capoluogo della Ciociaria, Roberto Caligiore, ex... (Frosinonetoday.it)

Ceccano / Operazione “The good lobby” - finisci in manette anche il sindaco Roberto Caligiore - CECCANO – Appalti con fondi Pnrr: arrestato il sindaco di Ceccano, in provincia di Frosinone, Roberto Caligiore, ex carabiniere. E’ stato arrestato insieme a un altro nutrito gruppo di persone con l`accusa di corruzione nell`ambito delle misure cautelari personali e dei sequestri disposti dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un gruppo di […] L'articolo Ceccano / Operazione “The good lobby”, finisci in manette anche il sindaco Roberto Caligiore sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)