Cava sul fiume Senio a Faenza. Il Tar: giusto lo stop all'estrazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'amministrazione locale "giammai avrebbe potuto legittimamente concedere un'ulteriore proroga". Anzi, alcune delle precedenti, erano state contro la norma di settore. Discorso chiuso insomma per il Tar di Bologna: era stato giusto non dare un'altra proroga all'attività estrattiva per la realizzazione di invaso e arginature della cassa di espansione utile alla laminazione delle piene del Senio in territorio di Faenza. Il no del dirigente dell'area Territorio della Romagna Faentina, risale al maggio 2018. Ed è di quell'atto che l'ex titolare della concessione aveva chiesto l'annullamento con conseguente risarcimento dei danni patiti per la mancata proroga dell'attività dal gennaio 2018 e per un anno. Di proroghe ce n'erano già state tre visto che l'autorizzazione per l'estrazione di terreno alluvionale (ghiaia, sabbia e argilla), era stata rilasciata nel marzo 2010 e per cinque anni.

