Catania Fringe Off Festival: 'Collettivo Danzarte di Gaia Gemelli' (Di giovedì 24 ottobre 2024) La messinese Gaia Gemelli, danzatrice di spessore e riconoscimento nazionale, porta in scena AlterAzione (Metamorfosi) dal 24 al 27 settembre allo ZO di Catania che ospiterà il Festival Fringe Italia Off.Un Collettivo di danzatrici di alto livello Carolina Parisi, Simona Rando, Martina Cataniatoday.it - Catania Fringe Off Festival: 'Collettivo Danzarte di Gaia Gemelli' Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La messinese, danzatrice di spessore e riconoscimento nazionale, porta in scena AlterAzione (Metamorfosi) dal 24 al 27 settembre allo ZO diche ospiterà ilItalia Off.Undi danzatrici di alto livello Carolina Parisi, Simona Rando, Martina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È festa del teatro al Catania Off Fringe Festival - Una scelta tematica per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore più famoso del. . . Il viaggio come percorso fisico e spirituale attraverso il mondo, accanto a professionisti visionari dell’arte, il fil rouge del terzo Catania Off Fringe Festival, evento dedicato al teatro off e alle arti performative, parte dell’omonima rassegna internazionale, nella città etnea dal 17 al 27 ottobre. (Gazzettadelsud.it)

Catania Off Fringe Festival : il programma dall'1 all'11 ottobre - Dal 1 ottobre all’11 ottobre 2024, l’ Off dell’Off è la prima delle 4 sezioni che compongono il Catania Off Fringe Festival. Le periferie e i giovani sono al centro del progetto “OFF dell’OFF”, in rete con le scuole e le associazioni territoriali, per un’originale “rialfabetizzazione” artistica... (Cataniatoday.it)

Scuola - spettacolo - teatro : il programma del ‘Catania Off Fringe Festival’ - CATANIA IN Una serata al Teatro Sangiorgi per inaugurare e raccontare il Festival. (Felicità Interna Lorda) allo spettacolo che essi riterranno più meritevole sulla base di criteri e dei parametri appresi nel corso degli incontri preparatori. Di Guardo-Quasimodo”; I. Il Fringe Catania Off, in collaborazione con la Città Metropolitane di Catania, in una visione di espansione territoriale del festival, da quest’anno allarga i suoi confini coinvolgendo anche il Comune di Mascalucia con spettacoli e focus a Villa Chiara e al Teatro Stabile Mario Re ma anche ad Aci Castello con due sale performative al Four Point By Sheraton. (Dayitalianews.com)