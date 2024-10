Lettera43.it - Caso Giuli-Spano, la gigantesca faida dentro FdI e l’occasione persa da Meloni

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa della puntata bomba di Report di cui la Rai sta (per ora vanamente) cercando appigli per fermare, tocca stare dalla parte del neo ministro Alessandro. E ancora di più da quella di Francesco, l’appena dimissionario suo capo di gabinetto. E totalmente da quella di suo marito Marco Carnabuci, il cui ruolo al Maxxi, il museo romano chedirigeva prima di essere chiamato al Mic, sembra essere una delle pietre dello scandalo. Diciamo una, perché pare ce ne siano altre su cui domenica 27 ottobre il programma di Rai3 tre promette di fare luce. Se fossimo l’opposizione staremmo alla larga dalla vicenda Carnabuci, consulente del Maxxi nominato durante il lungo regno di Giovanna Melandri, ha il torto di essere stato riconfermato dauna volta subentrato alla notabile piddina.