Borse europee attese in rialzo grazie ai buoni risultati di Tesla, riflettori su Tim ed Eni (Di giovedì 24 ottobre 2024) I futures sugli indici europei sono in rialzo, sostenuti dai risultati positivi di Tesla, che hanno migliorato temporaneamente l’umore a Wall Street. Tesla ha presentato i dati trimestrali, con il titolo in crescita del 12% nel trading afterhours: gli utili hanno superato le previsioni, mentre i ricavi sono stati leggermente inferiori alle attese. A Milano, riflettori puntati su Intesa Sanpaolo, che ha siglato un accordo con i sindacati per un piano di prepensionamento destinato a 4.000 dipendenti, prevedendo risparmi annui di 500 milioni di euro a partire dal 2028. Citi ha confermato il rating “buy” e il target price di 4,35 euro. Sempre su Piazza Affari, Eni ha venduto il 25% di Enilive a KKR per 2,9 miliardi di euro. Attenzione anche ai titoli del settore auto e tecnologico, sulla scia dei dati di Tesla. Quifinanza.it - Borse europee attese in rialzo grazie ai buoni risultati di Tesla, riflettori su Tim ed Eni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I futures sugli indici europei sono in, sostenuti daipositivi di, che hanno migliorato temporaneamente l’umore a Wall Street.ha presentato i dati trimestrali, con il titolo in crescita del 12% nel trading afterhours: gli utili hanno superato le previsioni, mentre i ricavi sono stati leggermente inferiori alle. A Milano,puntati su Intesa Sanpaolo, che ha siglato un accordo con i sindacati per un piano di prepensionamento destinato a 4.000 dipendenti, prevedendo risparmi annui di 500 milioni di euro a partire dal 2028. Citi ha confermato il rating “buy” e il target price di 4,35 euro. Sempre su Piazza Affari, Eni ha venduto il 25% di Enilive a KKR per 2,9 miliardi di euro. Attenzione anche ai titoli del settore auto e tecnologico, sulla scia dei dati di

