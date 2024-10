Blinken deve stare attento alle paci frettolose (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il segretario di stato americano, Antony Blinken, è impegnato in un nuovo viaggio in medio oriente, l’undicesimo Ilfoglio.it - Blinken deve stare attento alle paci frettolose Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il segretario di stato americano, Antony, è impegnato in un nuovo viaggio in medio oriente, l’undicesimo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente - Blinken : “Israele deve puntare a successo strategico duraturo” - Blinken ha parlato con i giornalisti prima di partire da Israele per l’Arabia Saudita, durante l’undicesima visita nella regione dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha dichiarato che Israele deve puntare a un “successo strategico duraturo” dopo le sue recenti vittorie tattiche contro Hamas, esortando Tel Aviv a cercare un accordo per porre fine alla guerra e riportare indietro decine di ostaggi. (Lapresse.it)

Blinken deve stare attento alle paci frettolose - Il segretario di stato americano è in medio oriente per portare una tregua tra Israele, Hamas e Hezbollah, ma il più grande fattore di destabilizzazione dell’area che non ha abbandonato l’idea di elim ... (ilfoglio.it)

Libano, Tel Aviv bombarda anche la tv pro-Hezbollah - Attacco israeliano su Damasco, "perdite umane" L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana riferisce di un nuovo attacco israeliano contro un "edificio residenziale" nel quartiere Kafr Sousa di Damasco ... (msn.com)

Ekialde Hurbileko krisia: Libano eta Gazaren arteko egungo egoera - La situazione in Medio Oriente continua a deteriorarsi, con il Libano e Gaza al centro di un conflitto che sembra non avere fine. Recenti dichiarazioni dei Paesi Brics hanno chiesto un’immediata cessa ... (notizie.it)