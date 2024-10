Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia cade in casa contro l’USK Praga in Eurolega. Primo ko stagionale per le venete

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Umanainle ceche del ZVVZ USKnella terza giornata dell’Euroleague Women di(gruppo D) col punteggio di 66-86. Prima sconfittaper le oro-granata, che non riescono a contrastare lo strapotere offensivo delle ospiti cedendo nettamente nel finaleuna delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo. Maria Conde e Brionna Jones decisive rispettivamente con 20 e 19 punti, mentre per le padrone di16 punti di Awak Kuier e 12 di Lorela Cubaj. Avvio di match equilibrato (5-6), con le ospiti che provano ad alzare il ritmo con un parziale di 6-0 (5-11). Cubaj prova a suonare la carica per le oro-granata (9-13), con Harrison e Ayayi che portanoa +9 costringendo coach Mazzon a chiamare subito time-out (9-18).