Andrea Kimi Antonelli, un bolognese in Formula 1 Il baby prodigio delle corse dal 2025 in (Di giovedì 24 ottobre 2024) È davvero il caso di dire: In nomen omen. Inoltre, in Automobile Club Bologna ce lo ricordiamo ancora: quando nel 2015 in occasione dell'annuale appuntamento con la Festa dello Sport dedicata agli sportivi licenziati AC Bologna fu chiamato sul palco, allora a soli 9 anni non ancora compiuti, per ritirare il riconoscimento conferitogli "per gli ottimi risultati conseguiti nell'academy champion kart series cat. baby", e al microfono della presentatrice della serata che gli domandò «Quali aspettative hai per il tuo futuro sportivo?» rispose dimostrando carattere e convinzione: «Diventare pilota di Formula 1!». E così è stato! Dopo esattamente 10 anni da quel momento, quella che era la forte volontà di un bambino tenace e dalle grandi abilità di pilota si è trasformata in fantastica realtà.

