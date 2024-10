A Chi L'ha visto' il caso del 32enne scomparso: "Mamma stai tranquilla, tornerò anche presto" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il caso della scomparsa di Gennaro Fiscarelli, il 32enne di Cerignola uscito la sera del 5 ottobre dall'appartamento della Mamma senza aver fatto più ritorno, è stato oggetto di un approfondimento nella puntata di Chi L'Ha visto andato in onda ieri sera 23 ottobre."Negli ultimi tempi Foggiatoday.it - A Chi L'ha visto' il caso del 32enne scomparso: "Mamma stai tranquilla, tornerò anche presto" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildella scomparsa di Gennaro Fiscarelli, ildi Cerignola uscito la sera del 5 ottobre dall'appartamento dellasenza aver fatto più ritorno, è stato oggetto di un approfondimento nella puntata di Chi L'Haandato in onda ieri sera 23 ottobre."Negli ultimi tempi

