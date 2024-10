Laprimapagina.it - Weerg presenta la stampa 3D ecologica e sostenibile: un nuovo standard per la produzione green

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), leader nell’innovazione della3D online, si impegna a rivoluzionare il settore con soluzioni all’avanguardia in grado di combinare prestazioni eccellenti e un impatto ambientale ridotto. Attraverso l’adozione di materiali ecologici e tecnologie avanzate, l’azienda offre una nuova prospettiva di, riducendo le emissioni di CO2 e minimizzando gli scarti, in linea con l’obiettivo di unasempre più “”. Materiali di3D ecologici: PA11 e ECOtech Uno dei principali punti di forza della strategiadiè l’utilizzo di materiali innovativi come il nylon PA11 e l’ECOtech, che rapno l’avanguardia della3D. Il nylon PA11 è un materiale a base biologica derivato dall’olio di ricino, una risorsa rinnovabile che non compete con le coltivazioni alimentari.