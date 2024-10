Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 10:30

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità lavori a viale Jonio nel tratto compreso tra i civici 174 e 184 Per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 60 69 351 435 ec5 le altre notizie questa sera dalle 19 corteo da via del Pigneto a piazza Roberto Malatesta saranno possibili chiusure e deviazioni per le linee di bus 81 412 e 545 uno sguardo adesso ai prossimi giorni Domani dalle 18:45 allo stadio Olimpico si giocherà aDinamo Kiev per la terza giornata di Europa League il piano viabilità e trasporto pubblico è sulmobilita.