Thesocialpost.it - Stangata sulle case, ecco a chi tocca. Il Fisco batte cassa

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Brutte notizie per i proprietari di, perché è in arrivo unada parte del. Vediamo, dunque, su cosa l’Erario viene are. Il problema interessa chi ha una seconda casa. Spesso molti, quando ne acquistano una, decidono di farlo come investimento. Però ci sono diversi aspetti da considerare. Il, infatti, potrebbe chiedere il pagamento di una doppia tassazione con Irpef e Imu. Per la seconda casa le tasse non sono le stesse previste per la prima: l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria graveranno per 50 euro ognuna su chi acquista ma a essere più pesante è l’imposta di registro. Mentre per la prima casa è pari al 2% del valore catastale, dalla seconda casa in poi sale al 9%. Oltre a queste spese, ogni anno poi si dovranno pagare anche Imu, Tari e, in alcuni casi, Irpef.