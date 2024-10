Scoperta un’officina abusiva a Rocca Canavese: arrestato un cinquantenne per violazioni ambientali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine hanno recentemente effettuato un’importante operazione a Rocca Canavese, dove è stata smascherata una officina meccanica completamente priva di autorizzazioni legali. Il blitz, condotto dai carabinieri della compagnia di Venaria e dalla guardia di finanza di Lanzo, ha rivelato non solo l’operatività illegale del luogo, ma anche il grave impatto ambientale associato. L’indagine ha posto in evidenza problematiche relative al trattamento di rifiuti pericolosi, evidenziando come la scarsa supervisione nelle aree periferiche consenta ad attività illecite di prosperare. La violazione delle normative ambientali Durante i controlli, le autorità hanno scoperto che l’uomo di 50 anni, titolare dell’officina, era coinvolto nella gestione di rifiuti pericolosi senza adottare alcun tipo di misura per la bonifica dell’area. Gaeta.it - Scoperta un’officina abusiva a Rocca Canavese: arrestato un cinquantenne per violazioni ambientali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine hanno recentemente effettuato un’importante operazione a, dove è stata smascherata una officina meccanica completamente priva di autorizzazioni legali. Il blitz, condotto dai carabinieri della compagnia di Venaria e dalla guardia di finanza di Lanzo, ha rivelato non solo l’operatività illegale del luogo, ma anche il grave impatto ambientale associato. L’indagine ha posto in evidenza problematiche relative al trattamento di rifiuti pericolosi, evidenziando come la scarsa supervisione nelle aree periferiche consenta ad attività illecite di prosperare. La violazione delle normativeDurante i controlli, le autorità hanno scoperto che l’uomo di 50 anni, titolare dell’officina, era coinvolto nella gestione di rifiuti pericolosi senza adottare alcun tipo di misura per la bonifica dell’area.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROCCA CANAVESE - Officina irregolare scoperta dai carabinieri e dalla guardia di finanza - L’attività, svolta in violazione delle normative vigenti, ha portato alla denuncia del proprietario per la gestione illegale di rifiuti pericolosi, tra cui rottami e carcasse di auto non bonificate ... (quotidianocanavese.it)

Luigi Rocca, morto per un malore l'ex giocatore dell'Inter - Le parole che hanno gelato chi Gigi Rocca lo conosceva sono state di Beppe Bergomi. Chiusura del Club, la trasmissione di Sky Sport condotta da Caressa, oltre la mezzanotte, la faccia di Bergomi di co ... (milano.repubblica.it)

FORNO CANAVESE - Il concerto dei Nomadi non è bastato a raccogliere fondi per aiutare Rebecca - L'associazione onlus «Noi ci siamo» ha pubblicato il bilancio dell'evento che, purtroppo, ha fatto registrare un passivo di 633 euro. I numeri confermano entrate per 42.878,94 euro ed uscite per 43.51 ... (quotidianocanavese.it)