Movieplayer.it - Scissione: il trailer della seconda stagione ci presenta nuovi e inquietanti misteri

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Enigmatico come sempre, lo show Apple TV+ di Ben Stille torna con laattesa per il prossimo gennaio Apple TV+ ha diffuso in streaming il primoufficialedi, che debutterà sulla piattaforma digitale il 17 gennaio 2025. Nel filmato, il Mark S. di Adam Scott torna in ufficio dopo aver esposto il suo "innie" al mondo esterno e aver scoperto che sua moglie (che pensava fosse morta in un incidente d'auto) è in realtà viva e lavora alla Lumon come consulente del benessere, alias la signora Casey. Dopo aver percorso freneticamente quei corridoi bianchi e spogli, Mark torna nella sua postazione di lavoro ma trova tre dipendenti Lumon sconosciuti, seduti alle scrivanie precedentemente