Quotidiano.net - Requisiti e chiarimenti: interviene l'Ispettorato

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato ad inizio mese sul proprio sito istituzionale i primisulla patente a punti, fornendo importanti precisazioni a tal riguardo. Va ancora una volta sottolineato che la patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri ed è realizzata secondo un sistema di crediti "a scalare", che scattano nel caso di inosservanza degli obblighi in materia antinfortunistica. L', in particolare, fornisceutili suirichiesti per il rilascio della patente. Tra questi, il T.u. Sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede la redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).