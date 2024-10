Gaeta.it - Paura su un autobus Atac: uomo in escandescenze aggredisce autista a Roma

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, mercoledì 23 ottobre, si è verificato un episodio di violenza su undella linea, creando momenti ditra i passeggeri. La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo della polizia, che ha assicurato l’arresto dell’aggressore. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici nella capitale e sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere sia gli autisti sia i viaggiatori. Aggressione sull’: i dettagli dell’incidente Attorno alle 12:00, undella linea 88 che circolava in via Giovanni Battista Morgagni, nel quartiere Nomentano, ha vissuto un’escalation di tensione a causa di undi 42 anni, privo di fissa dimora.