Nuovo maltempo in Emilia Romagna, le previsioni dell’esperto: l’attenzione resta alta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – Continuerà a piovere nei prossimi giorni su un’Emilia-Romagna già martoriata dall’alluvione. Pioverà tutta la settimana. Ma saranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre i giorni più critici: “Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nei bacini occidentali del Po”, spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia. E anche se al momento non è valutabile, “non è impossibile che ci sia un Nuovo rialzo del livello dell’acqua”. Intanto, Arpae e protezione civile hanno aggiornato l’allerta meteo arancione (ora è estesa a meno zone) prevista per oggi, e diramato una nuova allerta per domani, 24 ottobre. Il Fiume Reno in piena per le forti precipitazioni. Pioggia, allerta rossa, protezione civile, maltempo. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo maltempo in Emilia Romagna, le previsioni dell’esperto: l’attenzione resta alta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – Continuerà a piovere nei prossimi giorni su un’già martoriata dall’alluvione. Pioverà tutta la settimana. Ma saranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre i giorni più critici: “Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nei bacini occidentali del Po”, spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio. E anche se al momento non è valutabile, “non è impossibile che ci sia unrialzo del livello dell’acqua”. Intanto, Arpae e protezione civile hanno aggiornato l’allerta meteo arancione (ora è estesa a meno zone) prevista per oggi, e diramato una nuova allerta per domani, 24 ottobre. Il Fiume Reno in piena per le forti precipitazioni. Pioggia, allerta rossa, protezione civile,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Emilia Romagna - nuova allerta meteo rossa per martedì 22 ottobre - Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana (Tg24.sky.it)

Maltempo Emilia Romagna : il 21 ottobre scuole chiuse a Bologna e Budrio - verifiche in corso altri comuni - Una forte ondata di maltempo ha colpito Bologna e altre zone dell'Emilia Romagna tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. Le scuole restano chiuse il 21 ottobre nel capoluogo e a Budrio. Altri Comuni stanno valutando in queste ore la ... (Orizzontescuola.it)

Scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre in Emilia Romagna : stop lezioni a Bologna - l’elenco dei comuni - Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 21 ottobre per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni in molti comuni dell'Emilia Romagna le lezioni sono sospese, compreso Bologna. L'elenco In aggiornamento.Continua a leggere (Fanpage.it)