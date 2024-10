Movieplayer.it - Netflix, dopo l'aumento dei prezzi in arrivo un'ondata di disdette degli italiani?

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli abbonatialla piattaforma non sono affatto contenti dell'improvviso deiche il colosso dello streaming ha già reso effettivo Secondo uno studio condotto dalla Ayden, e riportato da Tom's Hardware, gli abbonatisarebbero rimasti a dir poco sconvolti dall'improvviso deidel colosso dello streaming, già attivi dallo scorso 19 ottobre. A quanto rivela il sondaggio, circa il 39%abbonatialla piattaforma starebbe seriamente considerando di disattivare uno o più dei propri abbonamenti nei prossimi 12 mesi. Infatti, sempre secondo l'Adyen Index Digital Report, i consumatorispendono in media 13,28 euro al mese per i propri abbonamenti digitali e considerato l'costante del costo della vita (e la contemporanea stagnazionestipendi