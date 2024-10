Nessuno vuole dirigere la polizia locale a Cerignola: rinunciano i due idonei al concorso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Hanno rinunciato all’assunzione, per motivi personali e professionali, i due candidati risultati idonei e inseriti in graduatoria all’esito del concorso per la selezione del comandante della polizia locale.Le procedure di selezione sono iniziate il 18 luglio 2024 e sono terminate il 26 Foggiatoday.it - Nessuno vuole dirigere la polizia locale a Cerignola: rinunciano i due idonei al concorso Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Hanno rinunciato all’assunzione, per motivi personali e professionali, i due candidati risultatie inseriti in graduatoria all’esito delper la selezione del comandante della.Le procedure di selezione sono iniziate il 18 luglio 2024 e sono terminate il 26

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NEWS - Polizia Locale di Napoli: intervento "alto impatto" a Secondigliano e Fuorigrotta - La Polizia Locale di Napoli, attraverso il personale dell'Unità Operativa Secondigliano, supportata dall'Unità Operativa Avvocata e in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania e il S ... (napolimagazine.com)

Sequestrati a Secondigliano 50 kg di molluschi e salumi non conformi - Inoltre, nella stessa strada in cui sono stati effettuati i controlli dalla Polizia Municipale di Napoli ... Complessivamente, i 50 chilogrammi di alimenti non idonei sono stati distrutti. Un ... (notizie.it)

Furti in bancomat di tutti Italia, arrestato in Spagna - Le indagini del centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria della polizia postale e di Perugia ... elementi che hanno consentito a questo ufficio di chiedere una idonea misura coercitiva ... (ansa.it)