Ilrestodelcarlino.it - Ne fa 9 in una sola partita. In testa con l’Ankon Dorica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Davvero da record la quinta giornata del girone D di Seconda Categoria con 33 reti realizzate in 8 partite ma soprattutto la particolarità che ben 11 di queste arrivano dallo stesso stadio, quello dell’Europa Calcio, dove però i tifosi di casa hanno sorriso ben poco: sono ben 9 infatti le reti ospiti col Loreto che ha vinto 9-2 sull’Europa Calcio con tripletta di Pigliacampo, doppietta di Caporaletti, De Pasquale (e per i locali di Lorenzetti) e marcature singole di Carrassi e Castellani. Loreto ora inconmentre nel girone C il duetto al comando è composto da Cupramontana e Le Torri Castelplanio. In coda, di nuovo nel girone D, prima vittoria della Leonessa Montoro che vince fuori con la Giovane Offagna e la fa scendere all’ultimo posto. 5° Giornata. Girone C. Risultati.