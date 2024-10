Ilrestodelcarlino.it - Morì sul lavoro, due persone a processo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)investito durante la raccolta degli sfalci verdi. Per la tragica scomparsa di Seye Bouna, 52enne di origine senegalese, marito e padre, avvenuta a Quattro Castella il 10 aprile 2020, sono in corso i procedimenti giudiziari per accertare le eventuali responsabilità a carico degli imputati. Nelcon rito ordinario, è chiamato a rispondere il 52enne Antonio Mendicino, titolare dell’omonima ditta socia di Transcoop, che si occupava del servizio in appalto per Iren (queste due ultime realtà non figurano nell’inchiesta). L’uomo figura imputato per omicidio colposo, insieme a colui che faceva l’autista alla guida di un compattatore. Quest’ultimo, assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti, ha scelto il rito abbreviato. Bouna, residente da una ventina di anni nel nostro Paese, faceva il facchino/raccoglitore addetto al carico.