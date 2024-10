Milan Camarda | Rammarico per il gol annullato ma sarà un modo per fare meglio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Essere convocato con la prima squadra è comunque bellissimo, soprattutto in Champions. Anche se non fossi entrato sarei stato felice“. Sono queste le parole di Francesco, giocatore delclasse 2008 che ieri ha firmato il primo gol in Champions League nel corso della partita contro il Bruges, successivamente. “Probabilmente il pensiero di entrare l’ho capito più o meno sul 2-1 nostro. Quando mi ha chiamato il mister ho sentito un po’ i brividi, ero emozionato. Ero molto contento, molto gasato. Mi ha dato per lo più consigli tattici e anche su come pensare in partita, sullo star tranquillo, giocare con coraggio. Al gol non ho capito più niente, è stata un’emozione che a parole non riesco veramente a descrivere. Sono stato veramente felice quando mi hanno abbracciato tutti i miei compagni.