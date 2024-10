Sport.quotidiano.net - Mercato, Adamant rompe gli indugi. In arrivo il playguardia Chessari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo alcune ore di riflessione, l’ha scelto di muoversi decisa sulper cercare di mettere una "toppa" al buco lasciato in regia dall’infortunio di Ballabio: la società ha dato il via libera definitivo per intervenire e la scelta è ricaduta su Roberto, play/guardia del 2000 lo scorso anno in B1 a Bisceglie, e aggregato in queste settimane a Ragusa, sempre in B1. Il ragazzo arriverà oggi a Ferrara e verrà testato da qui a venerdì prima della decisione definitiva, ma la sensazione è che tutto si chiuderà nel migliore dei modi e sarà dunqueil tassello in più che verrà aggiunto nell’organico biancazzurro a rinforzare il settore esterni.