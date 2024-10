Biccy.it - Lorenzo e Shaila fanno uno show su Helena e Javier al Gran Hermano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Appena è finita l’ultima puntata delSpolverato eGatta hanno dato vita ad un vero e proprio. I due hanno raccontato ai coinquilini spagnoli del quadrilatero “amoroso” conMartinez ePrestes, i gieffini si sono messi in cerchio intorno ai due nuovi arrivati, godendosi il gossip poraccio made in Italy. Spolverato con fare da animatore del villaggio ha iniziato a raccontare: “Io vedevocone non c’era il fuego, quello che vedi, il fuoco. C’era qualcosina di fisico, ma non il fuego. A me lei piace davvero e vederla con uno con cui non c’era il fuego mi dava fastidio. Lei adesso ha capito. Ci accusiamo entrambi di non esserci sbilanciati prima. Poi lei limonava con l’argentino! Un pochetto di pelle argentina l’ha sentita. Io non ho limonato nessuno! Dai, avevo un poco di rapporto con la brasiliana della casa.