Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 15-7, Eurolega basket in DIRETTA: avvio favorevole ai serbi, le V-nere provano a rimanere in scia

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 ALTRA BOMBA, QUESTA VOLTA DI MORGAN! -3. 16-10 WILL CLYBURN. LA TRIPLA. 16-7 Il centro ex Efes e Pesaro chiude il 2+1. 15-7 Tyrique Jones col fallo! 13-7 2/2 per Isaia Cordinier a cronometro fermo: larosicchia due punti. 13-5 Penetrazione di Marinkovic in contropiede: +8, time-out Banchi. 11-5 Marinkovic da sotto il ferro: primi punti anche per l’ex Baskonia. 9-5 Appoggio morbido di Brandon Davies. 7-5 Will Clyburn da due: contro-parziale della, -2. 7-3 Schiacciata bimane di Ante Zizic. 7-1 Palleggio, arresto e tiro di Lundberg. 5-1 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia. 5-0 Dentro il libero aggiuntivo. 4-0 Ancora Brown col fallo!perfetto per l’ex Alba Berlino. 2-0 Sterling Brown sblocca subito il punteggio per il. Tutto è pronto per la palla a due.