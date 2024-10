Metropolitanmagazine.it - Le tendenze moda per la primavera 2025 sono tutte inspo Miu Miu, Chloé e Bottega Veneta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lesi annuncia all’insegna di toni delicati e silhouette morbide, con i colori pastello che rubano la scena nelle collezioni dei brand di lusso. Secondo i dati di Tagwalk, marchi come Miu Miu,stanno guidando le ricerche dei consumatori, che mostrano una predilezione per uno stile elegante, romantico ma con un tocco maschile. I colori vibranti e gli stili audaci delle scorse stagioni, come il look “mob wife”, lasciano il posto a tonalità più morbide e a capi che richiamano una raffinatezza intramontabile.: pastelli, silhouette delicate e giallo burro Il grande trend per lasi concentra su toni pastello, in particolare il giallo burro, accompagnato da minigonne e silhouette micro.