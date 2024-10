Iodonna.it - La bellezza, i colori e i paesaggi della Valsesia ispirano le creazioni AI 2024/2025 del brand, tra alta artigianalità, fibre nobili e lusso autentico. Così lo stile si fa assoluto e dura per sempre.

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In sintonia con ilo in cui nasce. Laincontaminataprotetta dalla cima del Monte Rosa è lo scenario in cui la collezione Lanificio Colombo AIprende vita in piena armonia con la natura, con i suoi elementi e i suoi. Sublimazione del più alto artigianato che trasforma lecome cashmere, Kid Cashmere, Kid Wool, Cammello, Yangir e Vicuña, a in capi dall’eleganza senza tempo, daldiscreto e dal comfort. Leggeri e soffici, i capi e le stole del Lanificio Colombo sintetizzano in ogni dettaglio la maestria dell’alto artigianato e lanatura (Photo: Lanificio Colombo). Ogni creazione racchiude il saper fare di un’azienda familiare che da tre generazioni realizza – con passione, eccellenza e profonda attenzione alla sostenibilità – tessuti dal calore avvolgente, dalla morbidezza estrema.