In Medio Oriente è crisi umanitaria. Msf: in atto una catastrofe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da ‘Medici senza frontiere’ arriva la denuncia di una situazione che a Gaza è divenuta insostenibile. E’ in atto una “catastrofe” con migliaia di feriti ovunque, affollano strade e ospedali. Servizio di Antonio Soviero In Medio Oriente è crisi umanitaria. Msf: in atto una catastrofe TG2000. Tv2000.it - In Medio Oriente è crisi umanitaria. Msf: in atto una catastrofe Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da ‘Medici senza frontiere’ arriva la denuncia di una situazione che a Gaza è divenuta insostenibile. E’ inuna “” con migliaia di feriti ovunque, affollano strade e ospedali. Servizio di Antonio Soviero In. Msf: inunaTG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medio Oriente Blinken insiste: «È ora di fermare la guerra a Gaza» - «È il momento per porre fine alla guerra nella Striscia», da cui tutto è cominciato oltre un anno fa, è il messaggio rivolto ai principali interlocutori. All'alleato israeliano, a cui viene chiesto di ... (bluewin.ch)

Usa2024: il fattore Gaza - La corsa verso USA2024 sta entrando nella sua fase finale: Harris e Trump risultano in parità in cinque stati chiave, mentre l’ombra della guerra in Medio Oriente incombe sul voto. (ispionline.it)

Il prezzo del gas chiude in aumento a 41,38 euro - Il prezzo del gas chiude in rialzo, con le interruzioni dei flussi in Norvegia e gli eventuali impatti delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni concludono la seduta in ... (ansa.it)