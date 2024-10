Csm, il renziano con le toghe rosse (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ernesto Carbone sta con gli esponenti della sinistra nel chiedere una «pratica a tutela» dei colleghi romani. Una mossa bocciata da centrodestra e Magistratura indipendente. Laverita.info - Csm, il renziano con le toghe rosse Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ernesto Carbone sta con gli esponenti della sinistra nel chiedere una «pratica a tutela» dei colleghi romani. Una mossa bocciata da centrodestra e Magistratura indipendente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso migranti in Albania, Nordio attacca la magistratura: “Se esonda dobbiamo intervenire” . Ma il tribunale ha solo applicato la sentenza Ue - Nel day after del flop del trasferimento dei migranti in Albania, è palpabile il nervosismo nei ranghi della maggioranza. E anche nei ranghi del governo. Dopo aver negato l’esistenza di attacchi contr ... (ilfattoquotidiano.it)

Taglia tu, che non taglio io - Il ‘povero’ Giorgetti è come la sagoma dei bersagli nelle scuole di tiro, bersaglio di pistole fucili: lo puntano i soci dell’esecutivo, per la minaccia di tagliare i rispettivi bilanci, gli spara ... (lavocedellevoci.it)